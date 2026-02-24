Іран може отримати китайські надзвукові протикорабельні ракети: що це означає для США

Іран близький до укладення угоди з Китаєм про закупівлю протикорабельних крилатих ракет CM-302. Про це повідомляє Reuters із посиланням на шість джерел, обізнаних із перебігом переговорів.

За даними співрозмовників агентства, угода майже завершена, однак дата постачання поки не узгоджена. Надзвукові ракети мають дальність близько 290 кілометрів і призначені для подолання корабельної протиповітряної оборони завдяки низькій висоті польоту та високій швидкості. Двоє експертів з озброєнь зазначили, що їхнє розгортання суттєво посилить ударні можливості Ірану та створить загрозу для військово-морських сил США в регіоні.

Переговори про придбання ракетних систем розпочалися щонайменше два роки тому та різко активізувалися після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні. За інформацією джерел, минулого літа, коли перемовини вийшли на фінальну стадію, до Китаю прибули високопосадовці Ірану, зокрема заступник міністра оборони Масуд Ораеї. Його візит раніше не висвітлювався.

Reuters не змогло встановити, скільки саме ракет передбачає потенційна угода та яку суму Іран погодився сплатити. Міністерство закордонних справ Китаю після публікації матеріалу заявило, що не обізнане про переговори щодо можливого продажу ракет. Білий дім прямо не прокоментував інформацію про перемовини.

Потенційна угода відбувається на тлі концентрації американських сил поблизу Ірану. За даними Reuters, США зосереджують в регіоні авіаносці USS Abraham Lincoln та USS Gerald R. Ford зі своїми ударними групами. Водночас президент США Дональд Трамп 19 лютого заявив, що дає Ірану 10 днів для досягнення угоди щодо його ядерної програми, інакше можливі військові дії.

Аналітики зазначають, що ракети CM-302 можуть стати одним із найсучасніших видів озброєння, переданих Ірану Китаєм за останні десятиліття. Вони здатні уражати як морські, так і наземні цілі та можуть встановлюватися на кораблях, літаках або мобільних наземних платформах.

За словами одного з джерел, Іран також веде переговори про придбання китайських зенітних систем, переносних ракетних комплексів, протибалістичних і протисупутникових засобів. Потенційний продаж ракет підкреслює поглиблення військових зв’язків між Китаєм та Іраном на тлі зростання напруженості в регіоні.