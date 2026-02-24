        Події

        У Харкові горить кафе: на місці пожежі працюють понад 50 рятувальників

        Галина Шподарева
        24 Лютого 2026 12:48
        Пожежа в харківському кафе / Фото: ДСНС
        Пожежа в харківському кафе / Фото: ДСНС

        24 лютого, о 10:06, рятувальники Харкова отримали повідомлення про пожежу в одноповерховій будівлі кафе в Слобідському районі.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь охопив дерев’яні конструкції даху та перекриття будівлі. Площа пожежі складає близько 180 кв. м

        Реклама
        Реклама

        Об 11:20 пожежу локалізували, наразі триває її ліквідація.

        На місці події працюють понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС.

        За попередніми даними, постраждалих немає. Причина загоряння встановлюється.

        Рятувальники Харкова на місці пожежі / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини