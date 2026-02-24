У Харкові горить кафе: на місці пожежі працюють понад 50 рятувальників

Сапер ДПСУ переправляв вибухівку з фронту поштою: ДБР перехопило майже 300 боєприпасів у Харкові

За чотири роки повномасштабної війни Україна зберегла незалежність і державність: звернення Зеленського

На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь охопив дерев’яні конструкції даху та перекриття будівлі. Площа пожежі складає близько 180 кв. м

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області .

24 лютого, о 10:06, рятувальники Харкова отримали повідомлення про пожежу в одноповерховій будівлі кафе в Слобідському районі.