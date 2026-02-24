У Харкові горить кафе: на місці пожежі працюють понад 50 рятувальників

24 лютого, о 10:06, рятувальники Харкова отримали повідомлення про пожежу в одноповерховій будівлі кафе в Слобідському районі.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь охопив дерев’яні конструкції даху та перекриття будівлі. Площа пожежі складає близько 180 кв. м
Об 11:20 пожежу локалізували, наразі триває її ліквідація.
На місці події працюють понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС.
За попередніми даними, постраждалих немає. Причина загоряння встановлюється.