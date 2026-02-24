Під ударами перебували північ, південь та схід: деталі нічної атаки РФ на Україну

У ніч на 24 лютого, починаючи з 18:00 23 лютого, росіяни атакували Україну балістичною ракетою “Іскандер-М” із ТОТ АР Крим, а також 133 ударними БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово. Близько 90 із них – “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряною обороною збито та подавлено 111 російських дронів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.