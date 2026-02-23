Росія припинила вербування найманців з ряду країн

Російські вербувальники отримали від влади «чорний список» країн, звідки тепер «заборонено» вивозити найманців для участі у війні в Україні, помітили в групах і чатах вербувальників російські ЗМІ.

За повідомленнями вербувальників, список налічує 36 країн. Він включає, в основному, африканські, арабські країни та інші «дружні» Росії держави. Серед них Китай, Індія, Бразилія, ПАР, Туреччина, Куба, Афганістан, Іран, Венесуела. Найбільш ранню згадку про список видання виявило в тікток-акаунті найманця з Гани Келвіна Еджіра. Він служив у російській армії, а тепер рекламує контракт з Міноборони Росії для африканської аудиторії.

Хто і на якому рівні приймав ці рішення – невідомо, але видання припускає, що це могло стати результатом дипломатичних контактів. З 2024 року до російської влади зверталися Непал, Індія і Шрі-Ланка з проханнями припинити вербування їхніх громадян. З боку Росії пообіцяли не вербувати громадян Індії та Шрі-Ланки.

У листопаді 2025 року з аналогічною вимогою виступила Йорданія, після чого і ця країна, як стверджується, потрапила до стоп-листа.

У лютому до списку могли додати ще кілька країн. За даними блогера з Іраку Мустафи аль-Ясарі, який посилається на російського офіцера, під заборону потрапили Аргентина, Ірак, Ємен, Камерун, Колумбія, Лівія і Сомалі, проте в центрі відбору на контракт поки не підтвердили розширення списку.

Також до стоп-листа потрапила Кенія, звідки на фронт були завербовані сотні громадян. Раніше повідомлялося, як в Кенії розслідують схему вербування громадян країни на війну проти України. Ті, хто вижив, розповідали, що російські військові відправляли їх на штурми.