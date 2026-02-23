У Львові обрали запобіжний захід підозрюваній у теракті

Сьогодні, 23 лютого, у Галицькому районному суді Львова обрали запобіжний захід для 33-річної мешканки Костополя Рівненської області, яку підозрюють у скоєнні теракту — арешт без права внесення застави. За даними слідства, вона виготовила та встановила вибухові пристрої в центрі Львова, внаслідок чого загинула поліцейська та були травмовані 25 людей.

Про це повідомляє Суспільне з місця події.

Підозрювана висловила співчуття родині загиблої і пораненим та заявила, що не знала, що було в пакеті, який вона залишила у сміттєвому контейнері на вулиці Данилишина.

Реклама

Реклама

За її словами, куратор вийшов з нею на зв’язок понад тиждень тому і пообіцяв 2 тисячі доларів. Вона сказала, що погодилась, бо мала борги. Проте уточнила, що якби знала про вміст пакету, ніколи б так не вчинила.

Галицький районний суд міста Львова задовольнив клопотання прокурора: підозрювану арештували без права внесення застави до 22 квітня 2026 року.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція найтяжчої статті передбачає довічне позбавлення волі.

Що відомо про затримання підозрюваної

33-річну підозрювану затримали вранці 22 лютого у районі міста Старий Самбір на Львівщині.

За даними правоохоронців, вона виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях на вул. Данилишина, 20. Попередньо, це було зроблено за вказівкою куратора спецслужб РФ. Здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки. Момент ймовірного закладання вибухівки потрапив на камери спостереження.

За даними прокуратури, після встановлення вибухових пристроїв жінка втекла на таксі. Вибухівка, ймовірно, була активована дистанційно.

Правоохоронці повідомили, що вилучили докази протиправної діяльності у підозрюваної.

Що відомо про теракт у Львові 22 лютого

У Львові в ніч на 22 лютого пролунали вибухи. Внаслідок цього загинула 23-річна поліцейська, ще 25 людей — травмовані.

Як повідомили у Службі безпеки України, вибухи відбулися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик.

“На лінію 102 надійшла інформація про те, що двоє невідомих чоловіків у темному одязі пошкодили жалюзі та зламали замок на дверях місцевого магазину, після чого проникли всередину приміщення. Згодом на місце події прибули екіпажі поліції. Після цього пролунали вибухи”, — повідомили у СБУ.

За даними очільника МВС Ігоря Клименка, серед травмованих — працівники Національної поліції і Національної гвардії, які охороняли публічний правопорядок. Проте також “є і цивільні”.

Згодом правоохоронці затримали жінку, яка може бути причетна до вибухів у Львові, в одному із районних центрів області. Це 33-річна мешканка Рівненської області.