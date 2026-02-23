Близько 7 тисяч українців перебувають у тюрмах Росії, — Зеленський

У тюрмах Росії перебувають близько 7 тисяч українців. Визволення ув’язнених є складним процесом, який потребує домовленостей і обмінів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю білоруському медіа “Дзеркало”.

За словами Зеленського, тюрми Росії нічим не відрізняються від тюрем Білорусі — це однакові режими з ненавистю до людей.

Він зазначив, що різниця полягає в тому, що в Білорусі сидять білоруси, а в Росії — українці, і до українців ставляться більш жорстоко, ніж до політичних в’язнів — громадян інших держав.

Глава держави наголосив, що визволяти людей непросто, оскільки про все потрібно домовлятися. За його словами, щодо Лукашенка Україна може домовлятися з американцями.

“Ми готові допомагати, і ми допомагали, коли американці вели перемовини з Лукашенком: надавали нашу територію, транспорт, медичне обслуговування для тих білоруських політв’язнів, яких відпустили. Ми через нашу територію їх забирали. Ми готові це продовжувати й будемо надавати білоруським в’язням будь-яку допомогу, яка в наших силах”, – зазначив Зеленський.

За словами президента України, для визволення ув’язнених потрібно завжди когось обмінювати, і для обміну білорусів необхідні відповідні рішення, які американцям вдалося знайти.