У Чернігові після косметологічної операції померла 42-річна жінка

Поліція Чернігова розслідує обставини смерті 42-річної жінки після косметологічної операції в приватній медичній клініці. Після операції її в непритомному стані доставили до лікарні, де вона згодом померла.

Про це повідомили в ГУНП в Чернігівській області.

21 лютого під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили інформацію про те, що до однієї з міських лікарень доставили жінку в тяжкому стані після проведення оперативного втручання естетичного характеру в приватній клініці в Чернігові.

Під час перевірки встановлено, що пацієнтці провели операцію в одному з медичних центрів міста. Після завершення втручання її в непритомному стані доставили до лікарні. Через деякий час жінка померла.

За цим фактом поліція розслідує кримінальне провадження за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником. У межах розслідування призначено низку експертних досліджень.