        У Чернігові після косметологічної операції померла 42-річна жінка

        Галина Шподарева
        23 Лютого 2026 12:32
        Хірург в операційній / Фото ілюстративне: depositphotos
        Хірург в операційній / Фото ілюстративне: depositphotos

        Поліція Чернігова розслідує обставини смерті 42-річної жінки після косметологічної операції в приватній медичній клініці. Після операції її в непритомному стані доставили до лікарні, де вона згодом померла.

        Про це повідомили в ГУНП в Чернігівській області.

        21 лютого під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили інформацію про те, що до однієї з міських лікарень доставили жінку в тяжкому стані після проведення оперативного втручання естетичного характеру в приватній клініці в Чернігові.

        Під час перевірки встановлено, що пацієнтці провели операцію в одному з медичних центрів міста. Після завершення втручання її в непритомному стані доставили до лікарні. Через деякий час жінка померла.

        За цим фактом поліція розслідує кримінальне провадження за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником. У межах розслідування призначено низку експертних досліджень.


