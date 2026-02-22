Україну накриють опади й ожеледь: оголошено жовтий рівень небезпеки

У понеділок, 23 лютого, в Україні очікується хмарна погода з опадами у більшості регіонів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі у західних, північних та Вінницькій областях, удень — майже по всій країні, крім сходу та південного сходу, прогнозують помірний мокрий сніг та дощ. У Закарпатті та в Карпатах у нічні години очікуються значні опади.

У північних, Вінницькій областях, а також уночі на заході, удень у Черкаській та Полтавській областях можливе налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь. На дорогах більшості регіонів, за винятком півдня та південного сходу, прогнозується ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7–12 м/с, у Карпатах пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 1–6° морозу, на північному сході, Черкащині та Кіровоградщині — 7–12° морозу. У західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях — від 2° тепла до 3° морозу. Удень по країні — від 3° морозу до 2° тепла, на заході та півдні — 2–7° тепла.

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також призвести до порушення руху транспорту.