Фотофакт: на станції “Академік Вернадський” триває линяння пінгвінів

Біля української антарктичної станції «Академік Вернадський» зараз пінгвінячого пуху та пір’я більше, ніж снігу. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр, оприлюднивши відповідні фото.

В Антарктиці завершується літо, сніговий покрив значно розтанув, натомість у пінгвінів триває сезон линяння. Малюки, які народилися цього сезону, активно змінюють перший пуховий наряд на пір’я. Після завершення линьки вони почнуть плавати в океані та самостійно добувати їжу — до цього часу їх годують батьки.

В Антарктиці завершується літо, а пінгвіни змінюють пух на пір’я / Фото: Зоя Швидка

Під час зміни оперення пінгвінята мають доволі незвичний вигляд, що можна побачити на опублікованих світлинах.

Окрім малюків, линяють і дорослі пінгвіни. На відміну від інших морських птахів, вони скидають майже все пір’я одночасно. У цей період птахи не можуть плавати в океані та добувати їжу, тож приблизно три-чотири тижні змушені обходитися без неї, витрачаючи накопичені раніше запаси.

У центрі наголошують, що цей процес є природним і відбувається щороку.