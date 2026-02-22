Одна людина загинула, 17 постраждали, понад 100 осель пошкоджено на Київщині після масованої атаки

Начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив про наслідки нічної масованої ракетно-дронової атаки по населених пунктах області. Руйнування зафіксовані у Броварському, Обухівському, Бориспільському, Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах, найбільших втрат зазнали Бориспільський, Бучанський та Фастівський райони.

Загалом пошкоджено понад 100 осель — приватні будинки та квартири в багатоповерхівках. Кількість заявок від власників житла продовжує зростати. Ступінь руйнувань різний — від повністю зруйнованих будівель до вибитих вікон, пошкоджених дахів і фасадів. Постраждали також об’єкти бізнесу, складські й офісні приміщення, гаражні кооперативи та транспорт.

Найбільші руйнування у Бориспільському, Бучанському та Фастівському районах / Фото: Київська ОВА

У Броварському районі пошкоджено гаражні бокси, адміністративні та складські будівлі підприємств, офісні приміщення, автомобілі та іншу техніку. В Обухівському районі травмовано трьох людей, серед яких дитина, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, підприємства, житлові будинки, заклад освіти, автомобілі та залізничну інфраструктуру.

У Бориспільському районі поранено одну людину, пошкоджено приватні будинки, ферму та автомобілі, а також церкву. У Бучанському районі травмовано шістьох осіб, серед яких троє дітей, пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки, автомобілі, офісні та торговельні приміщення.

У Фастівському районі травмовано семеро людей, серед яких одна дитина, і одна людина загинула. Саме там зафіксовані найбільш трагічні наслідки атаки.

Станом на зараз підтверджено 17 постраждалих, серед них четверо дітей. У лікарнях перебувають п’ятеро людей — четверо дорослих та одна дитина. Двоє дорослих у важкому стані, ще двоє — у стані середньої тяжкості, дитина також у стані середньої тяжкості.

На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські, комунальники та енергетики. Організовано допомогу для постраждалих, людей забезпечують гарячим харчуванням і необхідними речами. До роботи долучилися благодійні фонди «Рокада», Червоний Хрест, а також потяг-кухня — спільний проєкт Укрзалізниці та Фундації Говарда Г. Баффета.

За словами Калашника, Київщина продовжує триматися та надає підтримку кожній родині, яка постраждала внаслідок атаки.