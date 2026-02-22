Пєсков пригрозив Естонії ядерною відповіддю у разі розміщення зброї НАТО

Москва націлить ядерну зброю на Естонію, якщо на її території буде розміщене ядерне озброєння, спрямоване проти Росії. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі кореспонденту телеканалу «Россия».
За його словами, Росія не погрожує Естонії та іншим європейським країнам, однак у разі появи в Естонії ядерної зброї, націленої на РФ, російська ядерна зброя буде націлена на територію цієї країни. «Естонія повинна чітко це розуміти», — зазначив Пєсков.
Він додав, що Росія «завжди робитиме те, що потрібно для забезпечення власної безпеки, тим більше в питаннях ядерного стримування».
Раніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що країна за необхідності готова розмістити на своїй території ядерну зброю союзників по НАТО, якщо альянс ухвалить відповідне рішення.