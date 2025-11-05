В Естонії затримали проросійського блогера, який поширював кремлівську пропаганду

Естонські спецслужби затримали російського пропагандиста Олега Бєсєдіна, який поширював прокремлівські наративи серед російськомовної аудиторії країни. Йому інкримінують участь у кампанії впливу РФ та порушення міжнародних санкцій.

Про це повідомляє видання Delfi.

У вівторок правоохоронці провели обшуки в офісі Бєсєдіна в Таллінні, заблокували його Youtube-канал, а ввечері відвезли підозрюваного у відділок. Затримання російського пропагандиста підтвердили в естонській прокуратурі.

Відомо, що з 2022 року пропагандист брав участь в інформаційному впливі на Естонію – кампанію він здійснював у співпраці з особами, які діють в інтересах російських спецслужб.

“На сьогодні є підстави підозрювати Бесєдіна в державному злочині. За допомогою інформаційного впливу здійснювалися спроби створити для Росії можливості втручатися у внутрішні справи Естонської Республіки”, – заявив заступник гендиректора Департаменту поліції безпеки Естонії Тааві Нарітс.

За даними слідства, Бесєдін регулярно поширював контент росЗМІ, які перебувають під санкціями Європейського Союзу. Зокрема, він публікував його у своїй російськомовній групі “Таллиннцы”.

“Дії Олега Бєсєдіна вийшли за рамки дискусій, захищених Конституцією, і перетворилися на цілеспрямовану діяльність в інтересах ворожої до Естонії держави”, – наголосив головний державний прокурор Тааві Перн.

Пропагандисту оголошено підозру за ч. 1 ст. 233 (діяльність іноземця, спрямована проти держави) і ч. 1 ст. 93-1 Пенітенціарного кодексу Естонії (порушення міжнародних санкцій).