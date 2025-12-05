Трамп відвідує урочисту церемонію жеребкування фіналу ЧС з футболу, розроблену спеціально для нього

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю бере участь у церемонії жеребкування чемпіонату світу з футболу, яка відбудеться у Вашингтоні в Кеннеді-центрі та супроводжуватиметься концертною програмою за участі відомих артистів, пише Reuters.

Церемонія відбувається в Кеннеді-центрі, керівництво якого Трамп змінив раніше цього року, призначивши нову адміністрацію та склад ради. Його участь у заході робить президента центральною фігурою однієї з ключових подій у спортивному світі.

Трамп очолює жеребкування чемпіонату світу з футболу у Вашингтоні / Фото Reuters

У межах церемонії гурт Village People виконає пісню Y.M.C.A., яка регулярно звучить на політичних мітингах Трампа. Також ФІФА планує презентувати власну премію миру, яку, за очікуваннями організаторів, отримає саме Трамп. Президент США неодноразово заявляв про своє прагнення здобути Нобелівську премію миру, посилаючись на участь у завершенні кількох міжнародних конфліктів, що, однак, дало суперечливі результати.

Крім того, на події виступлять оперний співак Андреа Бочеллі, британський поп-виконавець Роббі Вільямс та американська співачка і бродвейська зірка Ніколь Шерзінгер.

Останнім часом Трамп активно присутній на великих спортивних і культурних заходах. У лютому він відвідав Супербоул, де його зустріли як оплесками, так і свистом, а цієї неділі планує з’явитися на церемонії вручення нагород Kennedy Center Honors, яку не відвідував під час свого першого президентського терміну.

Очікується також і вплив геополітики на перебіг заходу. До Вашингтона прибуде іранська делегація, яка спочатку заявляла про бойкот церемонії через візові проблеми. У червні Сполучені Штати завдали ударів по іранських ядерних об’єктах, що посилило напруженість у відносинах між країнами.