Трамп про Віткоффа: “Він має продати Україну Росії — це стандартні переговори”

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмови його спецпосланця Стіва Віткоффа з помічниками Володимира Путіна є «стандартною формою переговорів». Так він відреагував на оприлюднене Bloomberg аудіо, де Віткофф нібито консультує росіян щодо того, як впливати на позицію Білого дому.

Під час спілкування з журналістами на борту літака він заявив, що не чув запису, але вважає такі дії звичайною частиною переговорного процесу.

«Я не чув цього, але чув, що це стандартні переговори. Він має продати це Україні, має продати Україну Росії — це те, що робить посередник. Ви кажете: “Вони хочуть цього, вам треба переконати їх у цьому”», — сказав Трамп.

На запитання, чи хвилюється він, що Віткофф може діяти занадто проросійськи, Трамп відповів заперечно. За його словами, Віткофф виконує свою роботу, а ключовим завданням є досягти угоди, оскільки і Україна, і Росія зазнають значних втрат.

Під час розмови із журналістами Трамп підтвердив, що Віткофф найближчим часом зустрінеться з Володимиром Путіним у Москві. Він також визнав, що переговори щодо завершення війни є складними та «рухаються повільно», але заявив, що сторони «роблять прогрес».

Президент підкреслив, що переговори включають обговорення територій, майбутніх кордонів та безпекових гарантій, але жодних остаточних рішень ще немає.