Переговори у Флориді: доля територій — головна суперечка у плані миру для України

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть зустріч у Флориді в неділю для обговорення плану припинення війни в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Переговори відбуватимуться на тлі масштабних повітряних атак РФ. У суботу Росія завдала ударів по Києву та інших регіонах України сотнями ракет і дронів, що призвело до відключень електроенергії та тепла в частині столиці. Зеленський назвав ці атаки відповіддю Москви на мирні ініціативи, які просувають США.

Зеленський раніше заявляв, що під час зустрічі у Флориді планує обговорити долю окупованого Донбасу, майбутнє Запорізької атомної електростанції та низку інших ключових питань. Делегація України прибула до Флориди пізно ввечері в суботу. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, опублікувавши фото літака з прізвищем президента США на фюзеляжі.

Москва наполягає, щоб Україна передала Росії весь Донбас, включно з територіями, які нині перебувають під контролем Києва. Російські посадовці також заперечують проти інших пунктів запропонованого плану, що викликає сумніви щодо готовності президента РФ Володимира Путіна погодитися на результати переговорів.

У коментарі Axios Зеленський заявив, що сподівається пом’якшити американську пропозицію щодо повного виведення українських військ з Донбасу. Якщо цього не вдасться досягти, за його словами, 20-пунктовий план, напрацьований протягом кількох тижнів переговорів, має бути винесений на всеукраїнський референдум. За даними Axios, у Вашингтоні готовність Зеленського розглянути референдум сприйняли як суттєвий крок уперед, однак за умови 60-денного припинення вогню, необхідного для підготовки голосування. Водночас опитування свідчать, що українські виборці можуть не підтримати такий план.

Зустріч Зеленського і Трампа, запланована на 13:00 за місцевим часом (18:00 GMT), відбудеться після кількох тижнів активних дипломатичних зусиль. Європейські союзники, попри обмежену участь у переговорах, активізували роботу над варіантами післявоєнних гарантій безпеки для України за підтримки США.

Ключовою невирішеною темою залишається питання територій. Київ наполягає на фіксації лінії фронту за поточним станом, тоді як Москва вимагає повної передачі Донбасу. США, шукаючи компроміс, запропонували створення вільної економічної зони у разі виходу України з регіону, однак механізм її функціонування залишається незрозумілим.

Росія контролює Крим, анексований у 2014 році, а також близько 12% території України, включно з більшістю Донбасу та значними частинами Запорізької і Херсонської областей. Путін раніше заявляв, що мирна угода має ґрунтуватися на вимогах, озвучених ним у 2024 році, зокрема відмові України від вступу до НАТО.

Зеленський і європейські лідери розглядають війну як імперське захоплення територій з боку РФ і застерігають, що поступки Україні можуть створити загрозу для країн НАТО в майбутньому.

Перед поїздкою до Флориди Зеленський перебував у Канаді, де зустрівся з прем’єр-міністром Марк Карні. Карні заявив, що мир можливий лише за умови готовності Росії до нього, та оголосив про додаткову економічну допомогу Україні у розмірі 2,5 млрд канадських доларів. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що метою ЄС залишається справедливий і тривалий мир із збереженням суверенітету та територіальної цілісності України.

Після зустрічі з Трампом Зеленський планує провести додаткові консультації з європейськими лідерами.