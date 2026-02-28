Мадяр показав, як пілоти 412 обр Nemesis уразили радіолокаційну станцію С-300В

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ 28 лютого знищили радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу С-300В у Донецькій області. Відео ураження оприлюднив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.
За його словами, РЛС комплексу С-300В уразили пілоти 412-го окремого батальйону «Nemesis» засобом middle strike українського виробництва.
Йдеться про самохідну радіолокаційну станцію протиповітряної та протиракетної оборони, яка забезпечує виявлення, супровід і наведення ракет на аеродинамічні та балістичні цілі.
Деталі щодо масштабу пошкоджень або втрат противника не уточнюються.