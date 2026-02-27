Генштаб підтвердив удар по нафтобазі в Луганську: які ще об’єкти уразили Сили оборони

У ніч на 27 лютого підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу “Луганська” на тимчасово окупованій території Луганської області. Об’єкт задіяний у забезпеченні ЗС РФ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На нафтобазі зафіксовано масштабну пожежу, ступінь завданих збитків уточнюється.

Реклама

Реклама

Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по складах пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького, Коптєвого на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також під ударом опинився пункт управління російськими безпілотниками неподалік Райського на ТОТ Херсонщини.