        Події

        Генштаб підтвердив удар по нафтобазі в Луганську: які ще об’єкти уразили Сили оборони

        Галина Шподарева
        27 Лютого 2026 12:30
        Пожежа на нафтобазі в Луганську / Фото: Exilenova+
        Пожежа на нафтобазі в Луганську / Фото: Exilenova+

        У ніч на 27 лютого підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу “Луганська” на тимчасово окупованій території Луганської області. Об’єкт задіяний у забезпеченні ЗС РФ.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        На нафтобазі зафіксовано масштабну пожежу, ступінь завданих збитків уточнюється.

        Реклама
        Реклама

        Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по складах пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького, Коптєвого на тимчасово окупованій території Донецької області.

        Також під ударом опинився пункт управління російськими безпілотниками неподалік Райського на ТОТ Херсонщини.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини