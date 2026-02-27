        Події

        Російський БпЛА влучив у будинок на Харківщині: з-під завалів дістали загиблого

        Галина Шподарева
        27 Лютого 2026 08:46
        читать на русском →
        Рятувальники Харківщини на місці обстрілу / Фото: ДСНС
        Рятувальники Харківщини на місці обстрілу / Фото: ДСНС

        У ніч з 26 на 27 лютого окупанти атакували ударним безпілотником приватний сектор села Підсереднє Куп’янського району Харківської області. Рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблого чоловіка, аварійно-рятувальні роботи тривають

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        Зафіксовано влучання у житловий будинок. У результаті удару будівля знищена вщент.

        Реклама
        Реклама

        На місці спалахнула пожежа на площі 200 кв. м.

        З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. Також постраждала жінка.

        Аварійно-рятувальні роботи на місці удару продовжуються. На місці події працюють підрозділи ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

        Пожежа внаслідок обстрілу на Харківщині / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини