Російський БпЛА влучив у будинок на Харківщині: з-під завалів дістали загиблого

Мінус ще 1280 окупантів та два російські танки за добу, — Генштаб

МВФ схвалив чотирирічну програму для України на 8,1 млрд доларів: на що спрямують кошти

Росіяни вдарили по готелю в центрі Сум: під обстріл потрапили рятувальники

Аварійно-рятувальні роботи на місці удару продовжуються. На місці події працюють підрозділи ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області .

У ніч з 26 на 27 лютого окупанти атакували ударним безпілотником приватний сектор села Підсереднє Куп’янського району Харківської області. Рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблого чоловіка, аварійно-рятувальні роботи тривають