Російський БпЛА влучив у будинок на Харківщині: з-під завалів дістали загиблого

У ніч з 26 на 27 лютого окупанти атакували ударним безпілотником приватний сектор села Підсереднє Куп’янського району Харківської області. Рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблого чоловіка, аварійно-рятувальні роботи тривають
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Зафіксовано влучання у житловий будинок. У результаті удару будівля знищена вщент.
На місці спалахнула пожежа на площі 200 кв. м.
З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. Також постраждала жінка.
Аварійно-рятувальні роботи на місці удару продовжуються. На місці події працюють підрозділи ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.