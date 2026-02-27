МВФ схвалив чотирирічну програму для України на 8,1 млрд доларів: на що спрямують кошти

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на $8,1 млрд. Найближчим часом очікується перший транш у розмірі близько $1,5 млрд.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, кошти спрямують на фінансування дефіциту державного бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.

Реклама

Реклама

“Для нас дуже важливо, що на п’ятий рік повномасштабної війни на тлі системних атак на енергетику Україна має гарантовану міжнародну фінансову підтримку партнерів і ресурс для стабільної роботи держави”, – зазначила Свириденко.

Нова програма є частиною ширшої фінансової рамки, яка передбачає покриття прогнозного дефіциту державного бюджету в обсязі $136,5 млрд упродовж наступних чотирьох років.

Програма передбачає продовження реформ, що забезпечили макроекономічну та фінансову стабільність у попередні роки. За словами прем’єр-міністерки, співпраця з МВФ є «якірною» для всієї міжнародної фінансової підтримки України, зокрема для отримання кредиту на €90 млрд від Європейського союзу.

Окрім фінансування з боку ЄС, ідеться також про підтримку від країн G7 та міжнародних фінансових інституцій, а також про зменшення боргових платежів за офіційним боргом завдяки механізму боргового полегшення.

Вона наголосила, що нова програма є частиною ширшої фінансової рамки, яка має на меті забезпечити покриття прогнозного дефіциту державного бюджету в обсязі $136,5 млрд упродовж наступних чотирьох років.

“Партнери підтвердили продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу й готовність завершити реструктуризацію після стабілізації ситуації”, – додала Свириденко.

Окрім фінансування з боку ЄС, ідеться також про підтримку від країн G7 і міжнародних фінансових інституцій, а також про зменшення боргових платежів за офіційним боргом завдяки механізму боргового полегшення.