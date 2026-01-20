        Економіка

        Директорка МВФ закликає Київ скасувати субсидування цін на електроенергію та опалення

        Віктор Алєксєєв
        20 Січня 2026 13:16
        Крісталіна Георгієва / Скріншот відео
        Крісталіна Георгієва / Скріншот відео

        Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва закликала Україну завершити реформи для перетворення на “європейського лева”. Про це вона сказала під час дискусії на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє LIGA.net.

        “Країна вже зробила багато для реформ. Але реформи ще не завершені – і я хочу бути максимально відвертою. Якщо країна хоче стати європейським тигром – чи, краще сказати, європейським левом, – не повинно залишитися жодної незавершеної реформи”, – сказала вона.

        Зокрема, вона пропонує скасувати субсидування цін на електроенергію та опалення, удосконалити фіскальну систему для справедливішого розподілу податкового тягаря. “А головне – усе, що стримує динаміку приватного сектору, має зникнути”, – сказала Георгієва.

        “Я згадую історію власної країни й можу сказати: це був болісний шлях. Після ейфорії від зникнення комунізму настала жорстка реальність – щоб підняти економіку до належного рівня, потрібні жертви. Отже, перше – завершити всі незавершені справи. Без винятків”, – додала вона.

        Другий ключовий крок вимагає завершення процесу вступу до Європейського Союзу в розумні строки.

        “Це магніт для української економіки, який дозволяє їй повністю інтегруватися в європейський простір. Це також знак якості – підтвердження того, що Україна впоралася”, – сказала вона.

        По-третє, директорка МВФ закликала українців повірити у себе як у лева.

        Вона додала, що вважає кожен пені допомоги, отриманий Україною, цілком заслуженим, а її повага до українців після останньої поїздки в Київ лише зросла.

        “Моє враження від Києва просте й чесне: холодно, темно, значно важче, ніж у 2023-му, але місто функціонує. Вулиці чисті, світлофори працюють, люди виконують свою щоденну роботу. Вони не нарікають і не скаржаться – і це вражає”, – сказала Георгієва.

        “Я відвідала електростанцію – і це було приголомшливо. Як можна бути настільки жорстокими, щоб бити по енергетичному об’єкту в найважчу зиму, залишати людей без тепла, а дітей – без можливості ходити до школи? Але це сталося. І що зробили українці? Вони не скаржилися. Вони закотили рукави. Вони відновили доступ до електроенергії для 75% споживачів за 14 годин. Це неймовірно”, – сказала вона.

        У листопаді Україна та МВФ досягли попередньої домовленості щодо чотирирічної кредитної програми обсягом $8,2 млрд. Нова програма МВФ замінить чинну чотирирічну програму на $15,5 млрд, з яких уже виплачено близько $10,6 млрд. Вона базувалася на припущенні, що війна завершиться у 2025 році.

        Нова угода виходить із того, що війна завершиться у 2026 році, але також містить “негативний сценарій”, за яким бойові дії можуть тривати до 2028 року.

        Для отримання нової програми Україна зобов’язалася перед МВФ провести низку непопулярних реформ.


