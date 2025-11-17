Місія МВФ почала дискусії в Києві щодо нової програми EFF

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі у Гевіном Греєм розпочала в понеділок дискусії з представниками влади України у контексті їх звернення щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF). Про це повідомив Інтерфакс Україна з посиланням на заяву постійної представниці Фонду в Україні Прішили Тофано.

“Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування, боротьби з корупцією та підтримки економічного зростання”, – зазначила Тофано.