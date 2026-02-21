Йоганнес Клебо встановив історичний рекорд, вигравши шосте “золото” на одній Олімпіаді

Норвезький лижник Йоганнес Гьосфлот Клебо завершив тріумфальний виступ на зимових Олімпійських іграх, здобувши шосту золоту медаль і встановивши рекорд за кількістю перемог на одній зимовій Олімпіаді серед чоловіків, повідомляє AP.

У суботу Клебо виграв гонку з масового старту на 50 кілометрів, остаточно перевершивши досягнення американського ковзаняра Еріка Гайдена, який на Іграх 1980 року в Лейк-Плесіді здобув п’ять золотих нагород. Рекорд Гайдена тримався майже 50 років.

Усі перемоги Гайдена були індивідуальними, тоді як дві золоті медалі Клебо здобув у командних дисциплінах, тому рекорд американця за кількістю індивідуальних перемог залишається чинним.

Реклама

Реклама

У гонці на 50 км норвежці повністю зайняли п’єдестал. Срібну медаль виборов Мартін Левстрьом Нюенгет, бронзову — Еміль Іверсен.

Тріо норвежців захопило лідерство з перших кіл дистанції та поступово нарощувало відрив від суперників. На фінальному колі Нюенгет і Клебо прискорилися на підйомі, залишивши Іверсена позаду. Клебо певний час тримався другим, готуючись до вирішального ривка.

На останньому підйомі він різко прискорився і буквально втік від Нюенгета, впевнено прямуючи до чергового «золота». Перетинаючи фінішну лінію, Клебо вказав пальцями в небо, зробив ще один крок, після чого впав на бік і перекотився на спину, святкуючи історичну перемогу.