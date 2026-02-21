Безпілотники атакують Альметьєвськ (Татарстан)

Влада Альметьєвська повідомила про «спробу масової атаки БПЛА на виробничі об’єкти», пише ASTRA.
«Наразі зафіксовано спробу масової атаки БПЛА на виробничі об’єкти. Сили протиповітряної оборони та засоби РЕБ працюють в посиленому режимі. Загроза нейтралізується», — написала голова Альметьєвського району Гюзель Хабутдінова.
Про вибухи і проліт дронів, зокрема, повідомляли мешканці житлових будинків на проспекті Заріпова. Судячи з аналізу ASTRA, в тій частині міста, зокрема, знаходяться цистерни з паливом.