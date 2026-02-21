Безпілотники атакують Альметьєвськ (Татарстан)

Масована атака дронів по Одещині: пошкоджено ліцей і енергетичні об’єкти, є поранені

Про вибухи і проліт дронів, зокрема, повідомляли мешканці житлових будинків на проспекті Заріпова. Судячи з аналізу ASTRA, в тій частині міста, зокрема, знаходяться цистерни з паливом.

«Наразі зафіксовано спробу масової атаки БПЛА на виробничі об’єкти. Сили протиповітряної оборони та засоби РЕБ працюють в посиленому режимі. Загроза нейтралізується», — написала голова Альметьєвського району Гюзель Хабутдінова.