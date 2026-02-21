Світоліна перемогла Коко Гофф у трьогодинному трилері та вийшла у фінал WTA 1000 у Дубаї

Еліна Світоліна вийшла до фіналу турніру WTA 1000 у Дубаї, здолавши четверту ракетку світу Коко Гофф. Поєдинок тривав 3 години 6 хвилин і завершився перемогою українки у трьох сетах.

Для Світоліної це другий турнір після рекордного виходу до півфіналу Australian Open. Повернення до виступів відбулося в Досі, де перша ракетка України вибула вже у другому матчі.

У Дубаї Світоліна впевнено дісталася півфіналу: на стадії старту вона пройшла іспанку Паулу Бадосу після відмови суперниці, а поєдинки проти Белінди Бенчич та Антонії Ружич виграла у трьох сетах.

Найдовшим і найнапруженішим став матч проти третьої сіяної Коко Гофф. У першому сеті Світоліна поступалася 1:3 і з відставанням у брейк, однак зуміла переломити хід гри. За рахунку 5:4 українка вперше повела і реалізувала другий сетбол на власній подачі.

Другий сет розтягнувся майже на півтори години. За рахунку 5:6 Світоліна відіграла два сетболи Гофф і перевела гру в тайбрейк. У вирішальному розіграші партії тенісистки провели 28 м’ячів, і американка перемогла 15:13. Українка мала чотири можливості завершити матч у двох сетах, але ними не скористалася.

У третій партії Гофф повела 1:0, однак надалі ініціативу перехопила Світоліна. За рахунку 4:4 вона відіграла два ключові брейкпойнти, після чого виграла гейм на подачі суперниці та реалізувала п’ятий матчбол у поєдинку.

Locked in. Leveled up. Final bound 😤@ElinaSvitolina returns to the Dubai final after 8 years!#DDFTennis pic.twitter.com/L75MCPYFzz — wta (@WTA) February 20, 2026

У фіналі турніру Світоліна зустрінеться з п’ятою ракеткою світу Джессікою Пегулою. В особистих зустрічах перевага наразі на боці американки — 5:3.