        Події

        Нічний авіаудар по Сумах: зруйновані будинки, є поранені

        Віктор Алєксєєв
        21 Лютого 2026 09:12
        читать на русском →
        Уночі ворог атакував Сумську громаду керованою авіабомбою / Фото Сумська ОВА
        Уночі ворог атакував Сумську громаду керованою авіабомбою / Фото Сумська ОВА

        Уночі російські війська атакували Сумську громаду керованою авіабомбою. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

        Унаслідок удару зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки у Ковпаківському районі. На місці працюють екстрені служби.

        З пораненнями госпіталізували 87-річну жінку. Також постраждали 5-річна дитина та 17-річна дівчина — їм надали медичну допомогу на місці.

        Реклама
        Реклама

        Наразі триває ліквідація наслідків атаки. Мешканцям надають необхідні роз’яснення та допомогу. За словами очільника області, усі, хто потребує підтримки, її отримають.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини