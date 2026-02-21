Нічний авіаудар по Сумах: зруйновані будинки, є поранені

Поки військовим постачали гнилі овочі, майор придбав квартиру на Балі та брендовий одяг, — ДБР

Наразі триває ліквідація наслідків атаки. Мешканцям надають необхідні роз’яснення та допомогу. За словами очільника області, усі, хто потребує підтримки, її отримають.

З пораненнями госпіталізували 87-річну жінку. Також постраждали 5-річна дитина та 17-річна дівчина — їм надали медичну допомогу на місці.

Унаслідок удару зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки у Ковпаківському районі. На місці працюють екстрені служби.