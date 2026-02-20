Видалення бородавок — процедура досить поширена й зазвичай швидка. Зокрема, послугу видалення бородавки в Києві пропонує багато клінік. Позбувшись бородавки, ви усунете естетичний дискомфорт, біль чи інші симптоми, які вона викликала. Оскільки бородавка — вірусне утворення, вчасне її видалення запобігає утворенню нових бородавок у сусідніх зонах.

Чого очікувати після видалення бородавки?

Під час видалення бородавки лікар впливає на тканини шкіри, тому організму потрібен час на відновлення.

Тип і вираженість наслідків після видалення залежить від:

методу видалення (лазер, радіохвиля, кріотерапія тощо);

розміру та глибини бородавки;

індивідуальних особливостей шкіри;

дотримання рекомендацій лікаря після процедури.

Після видалення бородавки людина найчастіше може зіткнутися з легким болем або дискомфортом. Це нормально і зазвичай минає протягом кількох днів.

Також можливі:

почервоніння навколо місця видалення;

незначний набряк;

відчуття стягнутості або легке печіння шкіри;

утворення кірочки.

Кірочка — це природний захисний шар. Її не можна здирати, навіть якщо вона виглядає неестетично, адже це може сповільнити загоєння та навіть призвести до утворення рубця.

Як відбувається процес загоєння

Загоєння зазвичай проходить у кілька етапів. У перші дні шкіра може бути рожевою або трохи чутливою. Потім утворюється кірочка, яка з часом самостійно відпадає. Під нею формується нова, молода шкіра.

У більшості випадків повне відновлення займає від 7 до 21 днів. Якщо бородавка була великою або розташованою в зоні постійного тертя, процес може тривати трохи довше.

Чи можуть залишитися сліди після видалення

Багатьох хвилює, чи залишиться після видалення бородавки рубець. У більшості випадків — ні, особливо якщо процедура проведена на професійному обладнанні досвідченим лікарем і ви дотримувались усіх вимог лікаря. Проте можливі такі сліди:

тимчасова пігментація;

світла або темна пляма;

ледь помітна лінія.

Зазвичай такі зміни поступово зникають протягом кількох місяців, залишаючи по собі чисту шкіру. Для зменшення ризику утворення слідів тривалий час захищайте шкіру від сонця (кремом із SPF) та застосовуйте призначені лікарем засоби для догляду.

Ускладнення після видалення бородавки

Ускладнення трапляються рідко, але важливо знати їхні ознаки. Зверніться до лікаря, якщо ви помітили:

сильний біль у ділянці втручання;

гнійні виділення;

різке почервоніння ділянки втручання з підвищенням температури шкіри;

кровотечу, яка не зупиняється.

Такі симптоми можуть свідчити про інфекцію або порушення процесу загоєння.

Щоб запобігти ускладненням важливо:

не мочити і не розпарювати зону видалення перші дні;

не здирати кірочку;

тривалий час уникати сонця та солярію;

не наносити косметику на ділянку загоєння;

виконувати всі рекомендації лікаря.

При правильному догляді шкіра відновлюється швидко, а ризик ускладнень мінімальний. Головне — довірити процедуру досвідченому фахівцю та дати організму трохи часу на відновлення.