        Економіка

        Менше паперу — менше витрат: в Україні стартував пілотний проєкт єЧек

        Галина Шподарева
        20 Лютого 2026 17:57
        Роздруківка електронного чека / Фото: Головне управління ДПС у Запорізькій області
        В Україні стартує пілотний проєкт єЧек — державна програма електронних чеків у банківських застосунках. Ініціатива має зменшити витрати бізнесу та скоротити використання паперу.

        Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

        Пілотний проєкт уже працюватиме у перших чотирьох банках — Приватбанк, ПУМБ, VST bank і monobank, а також у торгівельних мережах Аврора, Фора, Auchan та на АЗС Укрнафта.

        За словами Свириденко, це допоможе бізнесу заощадити мільйони гривень щороку. На друк одного паперового чека витрачається 7 копійок, а лише за минулий рік, за даними ДПС, українські підприємці сформували понад 9 млрд чеків.

        “Крім того, це допоможе довкіллю. Термопапір, на якому друкують чеки, зазвичай містить бісфеноли, які не підлягають переробці”, — йдеться в повідомленні.

        Для покупців цифровий чек буде доступний у банківському застосунку після оплати карткою — у магазині або онлайн. Він зберігатиметься у цифровому форматі та буде доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування. На час тестування покупцям надаватимуть обидва варіанти — цифровий і паперовий чек.


