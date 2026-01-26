Індія планує різко знизити мита на автомобілі з ЄС

Індія планує зменшити імпортні мита на автомобілі з Європейського Союзу до 40% замість нинішніх 70–110%. Це може стати найбільшим відкриттям індійського авторинку за всю історію та частиною майбутньої угоди про вільну торгівлю між Індією та ЄС.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, уряд премʼєр-міністра Нарендри Моді погодився негайно знизити податок на обмежену кількість автомобілів із країн ЄС із митною вартістю понад 15 тисяч євро. У перспективі мито планують поступово зменшити до 10%.

Рішення відкриє ширший доступ на індійський ринок для європейських автовиробників, зокрема Volkswagen, Mercedes-Benz і BMW. За словами співрозмовників агентства, переговори залишаються конфіденційними, а умови можуть змінитися в останній момент. Міністерство торгівлі Індії та Європейська комісія від коментарів утрималися.

Очікується, що Індія та ЄС вже у вівторок оголосять про завершення тривалих переговорів щодо угоди про вільну торгівлю, яку в Брюсселі та Нью-Делі вже називають «матір’ю всіх угод». Документ має суттєво розширити двосторонню торгівлю та підтримати індійський експорт, зокрема текстилю та ювелірних виробів, які з кінця серпня обкладаються 50-відсотковими митами у США.

Наразі Індія є третім за обсягами ринком автомобілів у світі після США та Китаю, однак її автопром традиційно добре захищений. Імпортні мита на легкові автомобілі сягають 110%, що неодноразово критикували міжнародні виробники, зокрема глава Tesla Ілон Маск.

За інформацією джерел, Нью-Делі пропонує одразу знизити мито до 40% для приблизно 200 тисяч автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння на рік. При цьому електромобілі протягом перших п’яти років будуть виключені з пільгового режиму, щоб захистити інвестиції національних виробників, таких як Mahindra & Mahindra та Tata Motors. Після цього електрокари також підпадуть під аналогічне зниження мит.

Зменшення податкового навантаження стане суттєвим стимулом для європейських компаній, зокрема Volkswagen, Renault, Stellantis, а також преміальних брендів Mercedes-Benz і BMW, які вже мають виробництво в Індії, але обмежені у зростанні через високі тарифи. Нижчі мита дозволять їм продавати імпортовані моделі за доступнішими цінами та ширше тестувати ринок перед новими інвестиціями.

Наразі частка європейських автовиробників на індійському ринку, який становить близько 4,4 млн автомобілів на рік, не перевищує 4%. Ринок домінований японською Suzuki та місцевими брендами Mahindra і Tata, які разом контролюють близько двох третин продажів. Очікується, що до 2030 року обсяги ринку зростуть до 6 млн автомобілів на рік, і низка компаній уже готується до нових інвестицій.