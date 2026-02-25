У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова

У Німеччині затримано підозрюваного у вбивстві громадянина України Андрія Портнова, яке сталося 21 травня 2025 року біля входу до навчального закладу в місті Посуело-де-Аларкон поблизу Мадрида.

Про це 25 лютого повідомила Національна поліція Іспанії. За її даними, затримання відбулося в місті Гайнсберг за результатами розслідування, проведеного іспанськими правоохоронцями у співпраці з німецьким Федеральним відомством кримінальної поліції (BKA), зокрема за участі його Групи спеціальних операцій.

До Німеччини для проведення процесуальних дій виїхали співробітники П’ятої групи з розслідування вбивств Головного управління поліції Мадрида. За попередніми даними слідства, затриманий є особою, яка здійснила постріли біля воріт освітнього закладу.

Реклама

Реклама

Судові дії у справі здійснює слідчий суд №1 міста Посуело-де-Аларкон у межах попереднього провадження, матеріали якого засекречені.

У справі видано Європейський ордер на арешт, а також Європейський ордер на проведення розслідування з метою обшуку помешкання затриманого. Розслідування триває для повного встановлення всіх обставин злочину.