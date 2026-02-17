Російський дрон атакував авто працівників Слов’янської ТЕС: троє загиблих

Вранці російські війська атакували дроном автомобіль із працівниками Слов’янської теплоелектростанції, які їхали на роботу. Унаслідок удару загинули троє людей, ще один енергетик отримав поранення.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, висловивши співчуття родинам і близьким загиблих. За його словами, удар був свідомим і цілеспрямованим, оскільки оператор безпілотника бачив, що атакує цивільних. Міністр наголосив, що йдеться про воєнний злочин, а питання відповідальності виконавців планують порушити на засіданні Координаційної групи з питань енергетичної безпеки.

Загалом цієї ночі росія здійснила комбіновану ракетно-дронову атаку на 12 областей України, під ударами опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні бригади вже розпочали ремонт пошкодженого обладнання там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Міністр подякував енергетикам за роботу та військовим за щоденний захист країни.