Британські банки готують національну альтернативу Visa і Mastercard

Керівники британських банків проведуть першу зустріч для створення національної альтернативи платіжним системам Visa та Mastercard на тлі зростаючих побоювань щодо можливості відключення американських сервісів. Зустріч, яку очолить генеральний директор Barclays у Великій Британії Вім Мару, відбудеться цього четверга за участі фінансових установ Сіті, що мають профінансувати нову платіжну компанію для підтримки роботи економіки у разі збоїв, пише The Guardian.

Ініціатива, що фінансується приватним сектором, але підтримується урядом, обговорюється вже кілька років. Водночас нещодавні погрози Дональда Трампа союзникам по НАТО щодо Гренландії посилили занепокоєння через надмірну залежність від американських компаній у сфері платежів. За даними регулятора платіжних систем Великої Британії за 2025 рік, близько 95% карткових транзакцій у країні здійснюються через інфраструктуру Mastercard і Visa, що стає дедалі важливішим на тлі зниження використання готівки.

Один із керівників, знайомий із проєктом, заявив, що відключення цих систем відкинуло б країну до 1950-х років, коли бізнес повністю залежав від готівки. Потенційні наслідки можуть бути значними: у Росії, де приблизно 60% платежів проходили через Visa і Mastercard, санкції США призвели до відключення сервісів і ускладнили доступ населення до коштів і товарів.

Реклама

Реклама

Подібні побоювання звучать і в Європейському Союзі, де політики закликають створювати власні платіжні мережі. Голова комітету Європарламенту з економічних і монетарних питань Орор Лалюк заявила, що залежність від американських компаній у такій критичній сфері є терміновою проблемою.

Велика Британія займає менш конфронтаційну позицію: Visa і Mastercard беруть участь в ініціативі разом із банками та платіжними компаніями, зокрема Santander UK, NatWest, Nationwide, Lloyds Banking Group, мережею банкоматів Link і Coventry Building Society. Представники Банку Англії наголошують на необхідності резервної системи як додаткового елементу стійкості до кібернетичних і операційних ризиків.

Створення юридичної структури, керівництва та моделі фінансування нової системи, відомої як DeliveryCo, покладено на фінансові установи Сіті, тоді як Банк Англії готує інфраструктурні рішення, які передадуть групі наступного року. Очікується, що нова платіжна система може запрацювати до 2030 року.

Visa і Mastercard заявили про відданість британському ринку та підтримку конкуренції, наголосивши на розвитку інноваційних, безпечних і надійних цифрових платежів. Торгова асоціація UK Finance, що надавала адміністративну підтримку проєкту, від коментарів відмовилася, а Банк Англії та Міністерство фінансів також не надали відповіді на запити журналістів.