Британія розробить нову балістичну ракету для України з дальністю понад 500 км

11 січня в уряді Великої Британії заявили, що розроблять нову балістичну ракету далекого ураження для України. Мета – підтримка спроможностей України у війні проти Росії.

Про це йдеться в пресрелізі, опублікованому не сайті уряду Великої Британії.

У межах проєкту під назвою Nightfall оголошено конкурс на швидку розробку балістичних ракет наземного базування, здатних нести бойову частину масою 200 кг на понад 500 км, призначених для застосування на полі бою з високим рівнем загроз і сильними електромагнітними перешкодами.

Ракети Nightfall зможуть запускатися з різних типів транспортних засобів, здійснювати пуски кількох ракет за короткий проміжок часу та залишати позицію протягом кількох хвилин, що дозволить українським силам уражати ключові військові цілі до того, як російські війська зможуть відповісти.

Оснащені звичайною фугасною бойовою частиною масою 200 кг, із темпом виробництва 10 одиниць на місяць та максимальною ціною 800 000 фунтів стерлінгів за одну ракету, Nightfall покликаний надати Україні потужний і економічно ефективний варіант далекобійного удару з мінімальними обмеженнями іноземного експортного контролю – йдеться в повідомленні.

Як заявив міністр оборони Британії Джон Гілі під час візиту до Києва 9 січня, нічна атака на столицю України демонструє, що Путін вважає, ніби може діяти безкарно, завдаючи ударів по цивільних районах із застосуванням передових видів озброєння.

Проєкт передбачає, що трьом промисловим командам буде надано по 9 мільйонів фунтів стерлінгів кожній у межах контрактів на розробку для проєктування, створення та постачання перших трьох ракет протягом 12 місяців для випробувальних пусків.

Детальні вимоги проєкту Nightfall були передані промисловим партнерам 19 грудня 2025 року після підписання ними необхідних угод про конфіденційність і безпеку. Кінцевий термін подання пропозицій щодо розробки Nightfall — 9 лютого 2026 року, а укладання контрактів на розробку планується на березень 2026 року.