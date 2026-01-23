Британія і НАТО взяли під контроль рух російського військового корабля та танкера у Ла-Манші

Королівський флот Великої Британії протягом двох днів відстежував російські військові та допоміжні судна, які проходили Ла-Маншем. Операція проводилася у координації з союзниками по НАТО.

Як повідомляє Reuters, британські ВМС задіяли два патрульні кораблі за підтримки вертольота Wildcat для перехоплення та супроводу російського військового корабля “Бойкий” і нафтового танкера “Генерал М. Т. Скобелев”, які прямували на північ. Після цього моніторинг суден було передано одному із союзників по НАТО.

Операція відбулася наступного дня після того, як Велика Британія заявила про надання підтримки французькій операції з огляду російського санкційного нафтового танкера під час його проходження через Гібралтарську протоку. У Лондоні зазначили, що такі дії спрямовані на обмеження фінансових потоків, які підтримують вторгнення Росії в Україну.

Королівський флот Британії регулярно проводить подібні місії з супроводу для виявлення потенційних загроз національній безпеці, зокрема для критичної інфраструктури, такої як підводні кабелі або трубопроводи.