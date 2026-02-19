Брата короля Великої Британії затримали за підозрою у зловживанні посадою

Ендрю Маунтбеттен-Віндзора, брата короля Великої Британії Чарльза III, затримали за підозрою у неналежній поведінці на державній посаді після появи нових деталей його зв’язків із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє BBC.

Поліція долини Темзи підтвердила, що відкрила розслідування за фактом можливого зловживання службовим становищем і затримала чоловіка віком понад 60 років. У четвер Маунтбеттен-Віндзору виповнилося 66 років.

Thames Valley Police have opened an investigation into an offence of misconduct in public office.



A man in his sixties from Norfolk has been arrested and remains in police custody. As per national guidance we will not name the arrested man.



Read more: https://t.co/wehZDx4InV pic.twitter.com/b23l2KeOHG Реклама Реклама February 19, 2026

Опубліковані минулого місяця Міністерством юстиції США електронні листи свідчать, що під час перебування на посаді торгового представника Великої Британії у 2001–2011 роках він нібито передавав Епштейну конфіденційну урядову інформацію.

Наразі Маунтбеттен-Віндзору офіційних обвинувачень не висунуто. Запити журналістів до його представників залишилися без негайної відповіді.

Затримання представника британської королівської родини може стати першим подібним випадком із XVII століття, відколи було заарештовано короля Чарльза I після поразки в Англійській громадянській війні.