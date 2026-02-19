ЗМІ повідомляють про ймовірну загибель громадянина Британії, що воював за Путіна

Громадянин Великої Британії, який воював на боці Росії у війні проти України, імовірно загинув після зникнення на передовій. За повідомленнями, 39-річний Ейден Мінніс із міста Чіппенгем майже два тижні не виходить на зв’язок після відправлення в активну зону бойових дій на сході України, пише Daily Mail.

Раніше він оприлюднював відео, на якому спалює британський паспорт на тлі російського прапора, заявляючи про нібито загрозу позбавлення громадянства з боку влади Великої Британії. У січні він публікував у соцмережах фото зі зброєю та писав про небезпеку українських безпілотників на фронті.

Про зникнення Мінніса повідомив інший британець, який воює на боці Росії, закликавши молитися за нього. Родина чоловіка офіційних заяв щодо його долі не робила, а інформація про загибель наразі не підтверджена.

За наявними даними, жоден громадянин Великої Британії не загинув, воюючи за Росію, тоді як близько 40 британців були вбиті під час захисту України. Мінніс у минулому мав кримінальний вирок у Британії за расистський напад, а також був пов’язаний із ультраправими політичними колами.

Він публічно заявляв про відмову від Британії, демонстрував отриманий російський паспорт і висловлював підтримку Росії та її діям у війні. Уряд Великої Британії раніше наголошував, що участь громадян країни в незаконних бойових діях за кордоном є неприйнятною і може стати підставою для розслідування після їхнього повернення.