ЗСУ за добу знищили сотні дронів і понад сто одиниць техніки ворога

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 19 лютого 2026 року становлять орієнтовно 1 256 910 осіб. За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 830 окупантів.

За даними Генерального штабу ЗСУ, також знищено 11 682 танки, 24 054 бойові броньовані машини, 37 384 артилерійські системи та 1 649 реактивних систем залпового вогню.

Крім того, втрати ворога становлять 1 302 засоби протиповітряної оборони, 435 літаків і 347 гелікоптерів. Українські військові знищили 138 330 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 4 314 крилатих ракет.

Флот противника втратив 29 кораблів і катерів та два підводні човни. Також знищено 79 036 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 072 одиниці спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що наведені дані уточнюються.