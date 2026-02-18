        Спорт

        Олімпіада-2026: як виступили українські спортсмени 18 лютого

        Галина Шподарева
        18 Лютого 2026 22:03
        Дарина Чалик / Фото: НОК
        Дарина Чалик / Фото: НОК

        18 лютого українські спортсмени змагалися у кількох видах програми Олімпіади-2026. Найкращий результат дня показала жіноча збірна з біатлону, яка посіла дев’яте місце в естафеті.

        Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

        У лижних гонках Україну сьогодні представляли Анастасія Нікон і Софія Шкатула, які стали 20-ми у кваліфікації, а дует Дмитро Драгун — Олександр Лісогор посів 23-тє місце. У гірськолижному слаломі Анастасія Шепіленко не змогла дістатися до фінішу та завершила виступ без фінального результату.

        У фристайлі (лижна акробатика) українки завершили виступи у кваліфікації: 13-те місце посіла Ангеліна Брикіна (79.84), 18-те — Діана Яблонська (69.89), 19-те — Неллі Попович (64.22), 20-те — Оксана Яцюк (62.68). Брикіна поступилася 12-й позиції лише 0.18 бала.

        У біатлонній естафеті Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко та Дарина Чалик, використавши дев’ять додаткових патронів, фінішували дев’ятими. У шорт-треку на дистанції 500 м Олег Гандей не пробився до півфіналу, посівши четверте місце у своєму чвертьфіналі з часом 41.164, виступаючи на тлі ушкодження, отриманого у кваліфікації.

        19 лютого українські спортсмени стартуватимуть у двох видах спорту — лижному двоборстві та фристайлі (лижна акробатика).


