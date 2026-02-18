Снігопади та ожеледиця: синоптики попередили про посилення негоди по всій країні

Завтра, 19 лютого, в Україні очікується погіршення погодних умов із сильним снігом, хуртовинами. Також прогнозують сильні пориви вітру та ожеледицю.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС України.

Значний сніг та хуртовини прогнозують сьогодні вночі у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях. Пориви вітру 15-20 м/с очікуються у південних та більшості центральних областей уночі, а також на Лівобережжі вдень.

Реклама

Реклама

Ожеледиця прогнозується на дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття. У Києві та області на дорогах також буде слизько.

“I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту”, – попереджають в Укргідрометцентрі.