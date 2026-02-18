        Суспільство

        Снігопади та ожеледиця: синоптики попередили про посилення негоди по всій країні

        Галина Шподарева
        18 Лютого 2026 18:00
        Прибирання снігу у Харкові / Фото: УПП Харківської області
        Прибирання снігу у Харкові / Фото: УПП Харківської області

        Завтра, 19 лютого, в Україні очікується погіршення погодних умов із сильним снігом, хуртовинами. Також прогнозують сильні пориви вітру та ожеледицю.

        Про це йдеться в повідомленні ДСНС України.

        Значний сніг та хуртовини прогнозують сьогодні вночі у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях. Пориви вітру 15-20 м/с очікуються у південних та більшості центральних областей уночі, а також на Лівобережжі вдень.

        Ожеледиця прогнозується на дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття. У Києві та області на дорогах також буде слизько.

        “I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту”, – попереджають в Укргідрометцентрі.


