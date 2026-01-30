Через крижаний дощ і сильний вітер на Харківщині перекривають рух транспорту

У Харківській області через різке погіршення погодних умов тимчасово обмежили рух великовагового та пасажирського транспорту. Обмеження діятимуть у ніч на 31 січня на низці автомобільних доріг.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, через дощ, крижаний дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та сильний поривчастий вітер тимчасово обмежується рух великовагового транспорту масою понад 10 тонн, великогабаритних автомобілів, а також великих пасажирських автобусів.

Реклама

Реклама

З 21:00 30 січня до 09:00 31 січня на автодорозі М-03 Київ — Харків — Довжанський до межі з Полтавською областю буде закрито рух для великовагових транспортних засобів. На ділянці від Лоска до мікрорайону Горизонт у цей же період також обмежується рух пасажирського транспорту — великих автобусів.

У зазначений час у Полтавській області буде перекрито рух на трасі М-03 від межі з Харківською областю до межі з Київською областю. Крім того, в межах Харківської області тимчасово закривають рух великовагових транспортних засобів на автодорозі М-29.

Правоохоронці закликають водіїв враховувати складні погодні умови, за можливості утриматися від поїздок та завчасно планувати маршрути руху.