        Події

        Через крижаний дощ і сильний вітер на Харківщині перекривають рух транспорту

        Віктор Алєксєєв
        30 Січня 2026 21:18
        Ілюстративне фото / Фото КМДА
        Ілюстративне фото / Фото КМДА

        У Харківській області через різке погіршення погодних умов тимчасово обмежили рух великовагового та пасажирського транспорту. Обмеження діятимуть у ніч на 31 січня на низці автомобільних доріг.

        Про це повідомили в поліції Харківської області.

        За даними правоохоронців, через дощ, крижаний дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та сильний поривчастий вітер тимчасово обмежується рух великовагового транспорту масою понад 10 тонн, великогабаритних автомобілів, а також великих пасажирських автобусів.

        З 21:00 30 січня до 09:00 31 січня на автодорозі М-03 Київ — Харків — Довжанський до межі з Полтавською областю буде закрито рух для великовагових транспортних засобів. На ділянці від Лоска до мікрорайону Горизонт у цей же період також обмежується рух пасажирського транспорту — великих автобусів.

        У зазначений час у Полтавській області буде перекрито рух на трасі М-03 від межі з Харківською областю до межі з Київською областю. Крім того, в межах Харківської області тимчасово закривають рух великовагових транспортних засобів на автодорозі М-29.

        Правоохоронці закликають водіїв враховувати складні погодні умови, за можливості утриматися від поїздок та завчасно планувати маршрути руху.


