Apple презентувала бюджетний iPhone 17e за $599: коли стартують продажі

Компанія Apple представила смартфон iPhone 17e — найдоступнішу модель у лінійці з ціною від $599. Пристрій отримав чип A19, камеру 48 Мп, підтримку MagSafe та базову памʼять 256 ГБ.

Про це повідомляється на сайті Apple.

Передзамовлення на iPhone 17e відкриється 4 березня, а продажі стартують 11 березня.

Реклама

Реклама

Смартфон отримав підтримку технології MagSafe для магнітної бездротової зарядки до 15 Вт, тоді як у попередній моделі використовувалася стандартна бездротова зарядка. Базова версія має 256 ГБ вбудованої памʼяті.

iPhone 17e працює на чипі A19 — такому ж поколінні процесора, яке використовується в лінійці iPhone 17. Також встановлено модем C1X, який забезпечує до двох разів швидший звʼязок порівняно з модемом попередньої моделі.

Смартфон оснащений 6,1-дюймовим дисплеєм Super Retina XDR, захисним склом Ceramic Shield 2 із підвищеною стійкістю до подряпин та алюмінієвим корпусом. Пристрій має камеру Fusion на 48 мегапікселів із підтримкою 2× Telephoto та запису 4K-відео.

Серед інших можливостей — Face ID, eSIM, підтримка 5G і Wi-Fi, функції Apple Intelligence, супутникові повідомлення, Emergency SOS і Crash Detection.

iPhone 17e доступний у трьох кольорах: чорному, білому та рожевому.