Apple готує iPhone Fold: що відомо про характеристики, дизайн і ціну нового складаного смартфона

Apple може представити свій перший складаний смартфон у 2026 році. Про це повідомляє MacRumors з посиланням на аналітиків та джерела в ланцюгах постачання.

За даними видання, пристрій отримає назву iPhone Fold і матиме книжковий форм-фактор, подібний до Samsung Galaxy Z Fold, а не формат «розкладачки». У складеному вигляді товщина становитиме близько 9–9,5 мм, у розкладеному — приблизно 4,5–4,8 мм.

Два дисплеї без помітної складки

Очікується, що у складеному стані користувачі взаємодіятимуть із зовнішнім дисплеєм близько 5,5 дюйма, а після розгортання відкриватиметься внутрішній екран діагоналлю 7,7–7,8 дюйма. За окремими даними, роздільна здатність внутрішнього дисплея може становити 2713 × 1920 пікселів, зовнішнього — 2088 × 1422.

Аналітик Мінґ-Чі Куо стверджує, що внутрішній екран буде практично без складки завдяки використанню металевої пластини та рідкого металу в шарнірі, що має підвищити міцність і зменшити деформацію.

Корпус із титану та чотири камери

Смартфон, імовірно, отримає титановий корпус, а шарнір буде виконаний із поєднання титану та нержавіючої сталі. За іншими оцінками, може використовуватися також алюміній.

Щодо камер, очікується подвійний основний модуль по 48 Мп, а також фронтальні камери для складеного і розкладеного режимів. Деякі джерела вказують на використання підекранної камери для внутрішнього дисплея.

Touch ID замість Face ID і власний модем

За інформацією аналітиків, Apple може відмовитися від Face ID у цьому пристрої на користь Touch ID, інтегрованого в бічну кнопку.

Складаний iPhone також отримає модем C2 — друге покоління власних стільникових модемів Apple. Фізичного слота для SIM-картки може не бути.

Найбільша батарея в історії iPhone

За даними джерел, пристрій може отримати найбільшу батарею серед усіх iPhone. Компанія нібито оптимізує внутрішні компоненти для розміщення більшої кількості акумуляторних елементів із високою щільністю.

Ціна — понад 2000 доларів

Аналітики оцінюють можливу вартість пристрою в діапазоні від 1800 до 2500 доларів у США. Це може зробити iPhone Fold найдорожчим смартфоном Apple в історії.

Масове виробництво, за попередніми даними, планується у другій половині 2026 року, хоча частина джерел не виключає перенесення запуску на 2027 рік.