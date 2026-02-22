Готуємось до можливих відключень світла восени та влітку 2026 року: практичний гід з розрахунками для квартири та будинку

Питання стабільності електропостачання в Україні залишається актуальним у будь-який сезон. Якщо раніше ризики асоціювалися переважно із зимою, то останні роки показали – відключення можливі і влітку через спеку, ремонти енергоблоків, зростання споживання та пошкодження інфраструктури.

Експерти прогнозують, що періодичні обмеження можуть тривати ще кілька років, тому ключове правило для домогосподарств – розраховувати на власну енергетичну автономність.

Давайте розглянемо:

які рішення реально працюють

приклади обладнання

розрахунок споживання квартири та будинку

скільки працюватиме техніка від зарядних станцій

як швидко можна зарядитися від сонячної панелі

Основні причини ризиків:

планові ремонти атомних електростанцій

дефіцит резервних потужностей

навантаження під час спеки (кондиціонери)

зниження виробництва ГЕС

пошкодження енергетичної інфраструктури

Тому підготовка потрібна не лише до зими, а цілий рік.

Автономне живлення – головне рішення

Найефективніший варіант – портативні зарядні станції з можливістю зарядки від мережі та сонячних панелей або інші альтернативні джерела енергії

Розглянемо пристрої:

Зарядна станція EcoFlow Delta 2

Зарядна станція EcoFlow DELTA 3

Зарядна станція EcoFlow RIVER mini

Зарядна станція Bluetti AC200PL

Аккумулятор CSB UPS12360 (для резервних систем)

(для резервних систем) Сонячна панель EcoFlow 60W Solar Panel (EFSOLAR60-TYPE-C)

Приклад автономності у квартирі з EcoFlow Delta 2

Оптимальний варіант для квартири – EcoFlow Delta 2 (≈1024 Вт·год).

Середнє споживання квартири під час відключення

Пристрій Потужність Роутер 10 Вт Ноутбук 60 Вт Освітлення LED 40 Вт Телевізор 100 Вт Холодильник (циклічно) 120 Вт

Середнє навантаження: 150-250 Вт

Час роботи від EcoFlow Delta 2

Базові потреби (інтернет + світло + ноутбук) → 12-18 годин

З холодильником → 7-10 годин

Лише світло та інтернет → 20+ годин

Тобто одна станція забезпечує квартиру приблизно на 1 добу комфортного життя.

Чим заряджати станцію від сонця

Для резервної зарядки використовується EcoFlow 60W Solar Panel.

Час зарядки

Від розетки 220 В:

0-80% ≈ 50 хв

100% ≈ 80-90 хв

Від сонячної панелі 60 Вт:

16-20 годин чистого сонця

Реально: 2-3 сонячні дні

Панель 60 Вт – це підтримка автономності. Для швидкої зарядки краще використовувати панелі 160-400 Вт.

Приватний будинок

Будинок має значно більше споживання.

Типове базове навантаження

Пристрій Потужність Газовий котел 100 Вт Насос води 400 Вт Холодильник 120 Вт Освітлення 80 Вт Інтернет 20 Вт

Сумарно: 300-700 Вт

Які станції підходять

Bluetti AC200PL (≈2000+ Вт·год)

EcoFlow DELTA 3

Додаткові акумулятори CSB

Час автономності

Bluetti AC200PL → 3-6 годин будинку

EcoFlow Delta 2 → 2-4 години будинку

Для доби автономності потрібно 3-5 кВт·год батарей

Приклад автономності: квартира з використанням EcoFlow DELTA 3

Оптимальний варіант для квартири середнього розміру – зарядна станція

EcoFlow DELTA 3.

Ця модель має більшу ємність (≈1024-1536 Вт·год залежно від версії) і високу вихідну потужність, що дозволяє живити не лише базову техніку, а й більш енергоємні пристрої. Це робить її універсальним рішенням як для квартири, так і для невеликого приватного будинку.

Середнє споживання квартири під час відключення

Типовий набір техніки:

Пристрій Потужність Роутер 10 Вт Ноутбук 60 Вт Освітлення LED 40 Вт Телевізор 100 Вт Холодильник 120 Вт

Середнє навантаження: 150-300 Вт

Скільки працюватиме

При ємності 1-1.5 кВт·год:

Інтернет + ноутбук + світло → 15-20 годин

З холодильником → 8-12 годин

Лише світло та зв’язок → 24+ години

Робоче місце з ПК (300-400 Вт) → 3-5 годин

Фактично одна станція забезпечує добу базового комфорту під час відключення.

Зарядка станції від розетки

Від мережі 220 В:

0-80% ≈ 1 година

Повна зарядка ≈ 1.5 години

Це одна з найшвидших зарядок серед портативних станцій.

Зарядка від сонячної панелі

Для резервної підзарядки можна використовувати компактну панель EcoFlow 60W.

Час зарядки:

16-25 годин чистого сонця

Реально: 2-3 сонячні дні

Для швидкої автономності рекомендуються панелі 160-400 Вт.

Чи вистачить EcoFlow DELTA 3 для будинку?

Для будинку базове споживання:

Пристрій Потужність Газовий котел 100 Вт Насос 400 Вт Холодильник 120 Вт Освітлення 80 Вт Інтернет 20 Вт

Разом: 300-700 Вт

EcoFlow DELTA 3 забезпечить:

2-5 годин роботи будинку

або 10-15 годин критичних систем (котел + світло + інтернет)

Для повної доби будинку потрібні додаткові батареї або станція 3-5 кВт·год.

Коли EcoFlow DELTA 3 – ідеальний вибір

Станція підходить якщо потрібно:

квартира

робота з дому

холодильник під час відключення

газовий котел взимку

резерв для будинку

поїздки або дача

Який рівень підготовки достатній

Умови Мінімум Квартира 1 кВт·год станція Будинок 2-5 кВт·год система Сім’я 48 годин автономності Робота онлайн 8-12 годин

Автономність в квартирі з використанням EcoFlow RIVER mini

Для коротких відключень або базових потреб підійде компактна зарядна станція

EcoFlow RIVER mini.

Це легка портативна модель з ємністю близько 210-300 Вт·год (залежно від версії) і вихідною потужністю до 300 Вт, що робить її хорошим рішенням для:

інтернету



роботи з ноутбуком

загальне освітлення

зарядки телефонів

невеликої побутової техніки

​​​Середнє споживання квартири в економному режимі

Пристрій Потужність Роутер 10 Вт Ноутбук 60 Вт LED освітлення 20-30 Вт Телефон 10 Вт

Сумарно: 80-120 Вт

Скільки працюватиме EcoFlow RIVER mini

При такому навантаженні:

Інтернет + ноутбук + світло → 2-3 години



Лише інтернет + світло → 5-7 годин



Зарядка телефонів → 10+ разів



Робота ноутбука окремо → 3-4 години



Це оптимальний варіант для відключень до 4 годин або як резерв на робочий день.

Час зарядки станції

Від розетки 220 В:

Повна зарядка ≈ 1.5-2 години



Від сонячної панелі 60 Вт:

5-6 годин чистого сонця

Реально: 1 сонячний день



Компактні панелі добре підходять саме для таких малих станцій.

Важливий нюанс

RIVER mini – це не станція для холодильника або котла.

Для таких задач потрібні моделі рівня:

EcoFlow Delta 2 EcoFlow DELTA 3 Bluetti AC200PL



Квартира або будинок з використанням Bluetti AC200PL

Для тривалих відключень або живлення більшої кількості техніки підійде потужна зарядна станція

Bluetti AC200PL

Це станція з великою ємністю ≈2000-2300 Вт·год і високою вихідною потужністю (до 2400 Вт), що дозволяє живити не лише базові пристрої, а й енергоємну побутову техніку. ​​​​​​​

Підходить для:

квартири з холодильником

приватного будинку

газового котла

насосів води

роботи з дому

аварійного резерву на 1-2 доби

Середнє споживання квартири

Пристрій Потужність Роутер 10 Вт Ноутбук 60 Вт Освітлення 40 Вт Телевізор 100 Вт Холодильник 120 Вт

Сумарно: 200-300 Вт

Скільки працюватиме Bluetti AC200PL (квартира)

Інтернет + світло + ноутбук → 20-30 годин

З холодильником → 12-18 годин

Лише світло та зв’язок → 40+ годин

Робочий ПК 300-400 Вт → 5-7 годин

Фактично станція може забезпечити 1-2 доби базового комфорту.

Приклад: приватний будинок

Типове базове навантаження будинку:

Пристрій Потужність Газовий котел 100 Вт Насос води 400 Вт Холодильник 120 Вт Освітлення 80 Вт Інтернет 20 Вт

Разом: 300-700 Вт

Bluetti AC200PL забезпечить:

3-6 годин повноцінної роботи будинку

або 10-15 годин критичних систем (котел + світло + інтернет)

Час зарядки станції

Від мережі 220 В, до повної зарядка ≈ 2-2.5 години (швидка зарядка)

Зарядка від сонячної панелі

Для резервної зарядки можна використовувати компактну панель EcoFlow 60W.

Час зарядки від панелі 60 Вт:

35-45 годин чистого сонця

Реально: 4-6 сонячних днів

Тому для великих станцій рекомендуються панелі 200-400 Вт і більше.

Коли Bluetti AC200PL — правильний вибір

Зарядна станція BLUETTI AC200PL підходить не всім — це вже клас потужних станцій для серйозної автономності. Її доцільно обирати, якщо потрібне не просто резервне живлення, а стабільна робота техніки під час тривалих відключень.

Станція буде правильним вибором, якщо потрібно:

Є достатня ємність, щоб підтримувати роботу холодильника, освітлення та інтернету багато годин. Потужності вистачає для газового котла, насосів води, освітлення та базових побутових приладів. Тривалі відключення 6–12 годин і більше. Велика батарея дозволяє пережити навіть довгі періоди без світла.

Автономність 1–2 доби у квартирі. При економному використанні можливо забезпечити базовий комфорт на добу і більше.

Опалення взимку (газовий котел). Станція стабільно працює з котлами, що критично для холодного сезону.

Робота з дому або бізнес. Ноутбуки, комп’ютери, інтернет, освітлення — усе працює без перерв.

Сонячна енергетика. Станція підтримує зарядку від сонячних панелей, що дозволяє підвищити автономність.

Резерв для сім’ї. Коли важливо забезпечити комфорт дітям або літнім людям під час відключень.

Bluetti AC200PL може бути надлишковою, якщо: потрібен лише інтернет і ноутбук на кілька годин.