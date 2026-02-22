Теракт у Львові: поліція показала відео закладання вибухівки

Нацполіція затримала жінку, яка влаштувала теракт у центрі Львова, внаслідок чого загинула 23-річна поліцейська та ще 25 людей отримали поранення. Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки. Про це повідомили в Національній поліції України.

Подія сталася 22 лютого близько 00:30 на вулиці Данилишина. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про нібито проникнення невідомих до магазину. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції стався вибух, згодом — після прибуття другого наряду — пролунав ще один.

Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська, ще 25 осіб зазнали травм різного ступеня тяжкості. Одинадцятьох госпіталізовано, зокрема шестеро правоохоронців перебувають у тяжкому стані.

До розкриття злочину залучили оперативників та слідчих львівської поліції, співробітників кримінального аналізу, криміналістів, вибухотехніків, кінологів та інші профільні служби. Правоохоронці розгорнули масштабну спецоперацію.

У результаті спільних заходів із прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону протягом кількох годин встановлено місцезнаходження та затримано підозрювану в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір.

Нацполіція вийшла на слід і затримала ймовірну підривницю / Фото: Нацполіція

Затриманою виявилася 33-річна мешканка Рівненської області. За даними слідства, за вказівкою так званого «куратора» спецслужб РФ вона виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.

Досудове розслідування здійснює Служба безпеки України за ч. 3 ст. 258 КК України — терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція найтяжчої статті передбачає довічне позбавлення волі.