Дощ, мокрий сніг і штормовий вітер: якою буде погода 23 лютого

У понеділок, 23 лютого, в Україні очікується тепліша погода, проте з вітром та опадами. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, у більшості областей пройдуть дощ і мокрий сніг, у східних регіонах буде хмарно, але без істотних опадів. Південно-західний вітер, на заході, півночі та в центрі, посилюватиметься до штормових поривів 15–20 м/с, на півдні та сході вітер буде помірним.

Температура повітря найближчої ночі становитиме від -3 до +3 градусів, на сході місцями -5…-9. Удень очікується -1…+4 градуси, на півдні та в західних областях +3…+8.

У Києві 23 лютого буде вітряно та волого: атмосферний фронт принесе мокрий сніг і дощ, південно-західний вітер часом буде сильним. Уночі в столиці близько нуля, вдень +1…+3 градуси.

Протягом тижня погода залишатиметься теплішою, однак із опадами та рвучким вітром.