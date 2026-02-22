        Новини

        Дощ, мокрий сніг і штормовий вітер: якою буде погода 23 лютого

        Сергій Бордовський
        22 Лютого 2026 14:21
        Ілюстративне фото: Ігор Піддубний/Facebook
        У понеділок, 23 лютого, в Україні очікується тепліша погода, проте з вітром та опадами. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        За її прогнозом, у більшості областей пройдуть дощ і мокрий сніг, у східних регіонах буде хмарно, але без істотних опадів. Південно-західний вітер, на заході, півночі та в центрі, посилюватиметься до штормових поривів 15–20 м/с, на півдні та сході вітер буде помірним.

        Температура повітря найближчої ночі становитиме від -3 до +3 градусів, на сході місцями -5…-9. Удень очікується -1…+4 градуси, на півдні та в західних областях +3…+8.

        У Києві 23 лютого буде вітряно та волого: атмосферний фронт принесе мокрий сніг і дощ, південно-західний вітер часом буде сильним. Уночі в столиці близько нуля, вдень +1…+3 градуси.

        Протягом тижня погода залишатиметься теплішою, однак із опадами та рвучким вітром.


