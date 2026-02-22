Теракт у Львові: затримали ймовірну підривницю правоохоронців

Поліція спільно із СБУ затримали ймовірну підривницю львівських правоохоронців. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, тривають подальші оперативні заходи та слідчі дії, правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до скоєння злочину.

Міністр висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблої патрульної поліцейської Вікторії Шпильки.

Реклама

Реклама

Унаслідок вибухів поранено 25 людей, нині в медзакладах перебувають 11 осіб, шестеро правоохоронців — у тяжкому стані.

Ігор Клименко зазначив, що поліцейські щодня і щоночі виїжджають на виклики, не знаючи, що на них чекає, але поспішають на допомогу, адже захист людей для них — головне завдання.

Міністр подякував правоохоронцям, які працюють над розкриттям і розслідуванням цього злочину, та наголосив, що винні мають постати перед судом і отримати справедливе покарання.