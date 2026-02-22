Харків “виграв” майже 100 діб повноцінної роботи завдяки окремій системі оповіщення — Терехов

Завдяки диференціації системи оповіщення про повітряну небезпеку — окремо для Харкова і окремо для області — місто «виграло» 2271 годину, або майже 100 діб повноцінного життя, діяльності та розвитку. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, до впровадження новації 1,3-мільйонний мегаполіс щоразу зупинявся, коли ворог атакував віддалені прикордонні громади. Це призводило до збоїв у роботі інфраструктури, банків, ЦНАПів, державних установ і бізнесу. Місто прагнуло мінімізувати такі паузи, зменшити психологічний тиск через постійні сирени та дати економіці можливість працювати.

Проєкт ініціювали на рівні міста, алгоритм відпрацювали з військовими та експертами, отримали дозвіл Генерального штабу та реалізували технічне впровадження.

За словами Терехова, механізм довів свою надійність — за весь період не сталося жодної ворожої атаки по Харкову без попередження. Містяни, зазначив він, більше не живуть у режимі «безкінечного фону», а розуміють, що якщо сирена лунає, загроза є реальною.

Міський голова наголосив, що пріоритетом залишається збереження стабільної роботи Харкова навіть в умовах війни, щоб місто могло відновлюватися та забезпечувати людям більше відчуття безпеки.