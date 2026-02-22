Зеленський: Росія б’є по енергетиці, логістиці та водопостачанню, оборону потрібно масштабувати

Президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в регіонах після нічного комбінованого удару російських ракет і дронів та доручив Міністерству оборони України спрямувати додаткові сили для захисту неба на Сумщині. Про це він повідомив за підсумками наради.

За словами глави держави, під час атаки було застосовано майже 50 ракет, зокрема 22 балістичні, а також 297 дронів різних типів. Значну частину повітряних цілей вдалося збити, президент подякував партнерам України за постачання ракет для ППО, наголосивши, що захист потрібен щодня.

Цього разу мішенями стали не лише об’єкти енергетики, а й логістика, зокрема залізнична інфраструктура, та системи водопостачання в містах. За словами Зеленського, із представниками регіонів детально обговорили необхідність масштабування захисту з урахуванням змін російської тактики.

У Бориспільському районі Київської області внаслідок удару пошкоджено церкву, також у низці областей зафіксовано пошкодження житлових будинків. Усюди надається допомога постраждалим.

Президент нагадав, що напередодні в Шосткинському районі російський дрон цілеспрямовано вдарив по машині швидкої допомоги, внаслідок чого загинули три людини. Він заявив, що росіяни мають відчувати наслідки за кожен такий удар, а в прикордонних і прифронтових регіонах має посилюватися захист від дронів.

Також міністр внутрішніх справ доповів про деталі розслідування теракту у Львові. Затримано кількох осіб, усі факти будуть з’ясовані в межах процесуальної роботи, а правоохоронці згодом нададуть додаткову інформацію.