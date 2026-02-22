РФ вдарила по залізничній інфраструктурі: пошкоджено два локомотиви

У ніч на 22 лютого армія РФ знову атакувала дронами і ракетами цивільну та критичну інфраструктуру України. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, оприлюднивши фото наслідків ударів.

Під масованим ударом перебували столиця та Київська область, є загиблий і поранені, пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Також зафіксовані пошкодження цивільних будівель у Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях.

Під час нічної атаки зазнала ударів залізниця у чотирьох регіонах / Фото: t.me/OleksiiKuleba

Окремо міністр повідомив про удари по залізничній інфраструктурі Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини. Внаслідок обстрілів пошкоджено два локомотиви, однак рух поїздів не зупинявся.

Профільні служби та ремонтні бригади ліквідовують наслідки атак. За словами Кулеби, росія свідомо тероризує мирне населення та системи життєзабезпечення, а завдання держави — забезпечити стійкість і безперервну роботу інфраструктури попри удари.