Собянін повідомив про серію атак БпЛА на Москву

У Москві сили ППО Міноборони РФ нібито знищили дев’ять безпілотників, які летіли в напрямку міста. Про це протягом дня повідомив мер Москви Сергій Собянін.

За його словами, спочатку було збито один БпЛА, згодом — ще один. Пізніше мер заявив про відбиття атаки чотирьох безпілотників, а також знищення ще одного дрона.

Згодом Собянін повідомив про відбиття атаки ще двох БпЛА та знищення ще одного безпілотника.

За кожним із випадків, як стверджує мер, на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Інформації про можливі наслідки чи постраждалих не наводиться.

Водночас Росавіація повідомила про тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків у московських аеропортах Внуково, Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво.