        Суспільство

        ЗСУ уразили пункти управління, склади та бази окупантів на ТОТ

        Сергій Бордовський
        20 Лютого 2026 11:58
        читать на русском →
        Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
        Сили оборони України завдали точкових ударів по низці критично важливих об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

        За даними військових, у Запорізькій області уражено пункт управління безпілотниками в районі Златополя, склад матеріально-технічних засобів поблизу Богданівки та ремонтну базу окупантів у районі Розівки. Також під удари потрапив район зосередження живої сили противника поблизу Степногірська.

        У районі Любимівки та на Тендрівській косі в тимчасово окупованій Херсонській області уражено командно-спостережний пункт і зосередження особового складу агресора.

        Крім того, Сили оборони знищили два склади матеріально-технічних засобів — у районі Лобанового в тимчасово окупованому Криму та поблизу Можняківки на Луганщині.

        Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. У Генштабі наголосили, що українські військові продовжують системні заходи зі зниження наступального потенціалу російського агресора.


