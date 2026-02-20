ЗСУ уразили пункти управління, склади та бази окупантів на ТОТ

Сили оборони України завдали точкових ударів по низці критично важливих об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, у Запорізькій області уражено пункт управління безпілотниками в районі Златополя, склад матеріально-технічних засобів поблизу Богданівки та ремонтну базу окупантів у районі Розівки. Також під удари потрапив район зосередження живої сили противника поблизу Степногірська.

У районі Любимівки та на Тендрівській косі в тимчасово окупованій Херсонській області уражено командно-спостережний пункт і зосередження особового складу агресора.

Крім того, Сили оборони знищили два склади матеріально-технічних засобів — у районі Лобанового в тимчасово окупованому Криму та поблизу Можняківки на Луганщині.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. У Генштабі наголосили, що українські військові продовжують системні заходи зі зниження наступального потенціалу російського агресора.